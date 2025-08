Vide-Grenier Solidaire de la Fondation des Femmes Parking Pirmil Nantes

Vide-Grenier Solidaire de la Fondation des Femmes Parking Pirmil Nantes dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 08:00 – 18:00

Gratuit : oui Stand de 3 m² : 10 €. Entrée libre et gratuite pour le public Réservation par mail ou via HelloAsso Tout public

Réservé aux particuliers, l’emplacement de 3 m² est proposé à 10 €, entièrement reversés à la Fondation des Femmes, engagée contre les violences faites aux femmes. Installation possible dès 6h. Sur place : animations, buvette et stands d’information féministe pour allier bonnes affaires et solidarité !Réservation d’un stand

Parking Pirmil Nantes 44200

https://www.helloasso.com/associations/fondation-des-femmes-nantes/evenements/inscription-vide-de-grenier-solidaire