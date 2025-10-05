Vide-grenier solidaire de Providenti’elles Nantes

Vide-grenier solidaire de Providenti’elles Nantes dimanche 5 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-05 09:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre. Tout public

Pourquoi participer ?Vous videz vos placards ?????Vous passez une journée conviviale ????Vous soutenez nos actions : l’intégralité des recettes des stands est reversée à l’association Providenti’elles, qui lutte contre l’isolement des femmes.Restauration et buvette sur place.

Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/providenti-elles/evenements/vide-greniers-providenti-elles-04-octobre-1