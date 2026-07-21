Vide-grenier solidaire Saint-Clet
dimanche 9 août 2026 · Saint-Clet
Informations pratiques
Saint-Clet
Vide-grenier solidaire
Saint-Clet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Notre association humanitaire Le Printemps de Saint-Clet organise sa 27ᵉ brocante. Les bénéfices de cette journée seront entièrement consacrés à la construction d’une école au Cameroun, afin d’offrir un accès à l’éducation à des enfants défavorisés. .
Saint-Clet 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 95 36 36
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English :
L’événement Vide-grenier solidaire Saint-Clet a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol