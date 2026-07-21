Informations pratiques

Saint-Clet

Vide-grenier solidaire

Saint-Clet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Notre association humanitaire Le Printemps de Saint-Clet organise sa 27ᵉ brocante. Les bénéfices de cette journée seront entièrement consacrés à la construction d’une école au Cameroun, afin d’offrir un accès à l’éducation à des enfants défavorisés. .

Saint-Clet 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 95 36 36

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English :

L’événement Vide-grenier solidaire Saint-Clet a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol