Vide grenier SOULOM Soulom 6 juillet 2025 09:00

Hautes-Pyrénées

Vide grenier SOULOM Place de la mairie Soulom Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-07-06

Début : 2025-07-06 09:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Organisé par le comité des fêtes.

Buvette et restauration sur place.

Sur réservation par téléphone. .

SOULOM Place de la mairie

Soulom 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 19 86 54

English :

Organized by the Comité des fêtes.

Refreshments and catering on site.

German :

Organisiert vom Festkomitee.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Organizzato dal Comité des fêtes.

Ristoro e catering in loco.

Espanol :

Organizado por el Comité des fêtes.

Refrescos y catering in situ.

