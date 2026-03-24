Vide grenier SOULOM Soulom

Vide grenier

SOULOM Place de la mairie Soulom Hautes-Pyrénées

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Organisé par le comité des fêtes.

Buvette et restauration sur place.

Sur réservation par téléphone.

3€ le mètre. Possibilité de louer une table pour 2€. .

SOULOM Place de la mairie Soulom 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 19 86 54

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English :

Organized by the Comité des fêtes.

Refreshments and catering on site.

Reservations by telephone.

L’événement Vide grenier Soulom a été mis à jour le 2026-03-24 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65