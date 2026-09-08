Vide grenier Hangar Résano Soustons
dimanche 4 octobre 2026 · Hangar Résano · Soustons
Informations pratiques
Soustons
Vide grenier
Hangar Résano 18 Rue de Moscou Soustons Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Vide grenier organisé par l’association de gymnastique des Ecureuils de Soustons
Vide grenier organisé par l’association de gymnastique des Ecureuils de Soustons .
Hangar Résano 18 Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 18 43 42
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English : Vide grenier
Yard sale organized by the « Ecureuils de Soustons » gymnastics association
L’événement Vide grenier Soustons a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI LAS
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