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Vide grenier Hangar Résano Soustons

dimanche 4 octobre 2026 · Hangar Résano · Soustons

Vide grenier Hangar Résano Soustons

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Hangar Résano
Adresse
18 Rue de Moscou
Ville
40140 Soustons
Département
Landes
Tarif

Soustons

Vide grenier

Hangar Résano 18 Rue de Moscou Soustons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Vide grenier organisé par l’association de gymnastique des Ecureuils de Soustons
Vide grenier organisé par l’association de gymnastique des Ecureuils de Soustons   .

Hangar Résano 18 Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 18 43 42 

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English : Vide grenier

Yard sale organized by the « Ecureuils de Soustons » gymnastics association

L’événement Vide grenier Soustons a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI LAS

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