Vide grenier spécial enfance Buros dimanche 7 décembre 2025.
Salle polyvalente Buros Pyrénées-Atlantiques
Exclusivement réservé aux articles en relation avec l’enfance comme vêtements d’enfants, jouets et jeux, jeux vidéo, CD, DVD, livres, peluches, articles de puériculture, et hors mobilier. .
Salle polyvalente Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 33 67 86
