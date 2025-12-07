Vide grenier spécial enfance Buros

Vide grenier spécial enfance

Vide grenier spécial enfance Buros dimanche 7 décembre 2025.

Vide grenier spécial enfance

Salle polyvalente Buros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

Exclusivement réservé aux articles en relation avec l’enfance comme vêtements d’enfants, jouets et jeux, jeux vidéo, CD, DVD, livres, peluches, articles de puériculture, et hors mobilier.   .

Salle polyvalente Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 33 67 86 

English : Vide grenier spécial enfance

L’événement Vide grenier spécial enfance Buros a été mis à jour le 2025-11-28 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran