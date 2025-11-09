Vide grenier spécial jouets

à la salle des Fêtes GALAN Galan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-09 08:30:00

fin : 2025-11-09 16:30:00

Les exposants acquitteront un droit de place de 3€ le ml

Les exposants doivent se faire inscrire et le jour de l’événement seront placés par les bénévoles.

Ils arriveront à partir de 7 heures et la vente ouvrira officiellement à 8h30.

Inscription au bureau de l’ADMR, horaire d’ouverture 9h–12H & 14h-17h du lundi au vendredi au 05 62 99 77 27.

English :

Exhibitors pay a fee of 3? per sq.m

Exhibitors must register and on the day of the event will be placed by volunteers.

They will arrive from 7 a.m. and the sale will officially open at 8.30 a.m.

Registration at the ADMR office, opening hours 9am-12pm & 2pm-5pm Monday to Friday on 05 62 99 77 27.

German :

Aussteller zahlen eine Standgebühr von 3 Euro pro Quadratmeter

Aussteller müssen sich registrieren lassen und werden am Tag der Veranstaltung von freiwilligen Helfern platziert.

Sie kommen ab 7 Uhr an und der Verkauf beginnt offiziell um 8.30 Uhr.

Anmeldung im Büro der ADMR, Öffnungszeiten 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr von Montag bis Freitag unter 05 62 99 77 27.

Italiano :

Gli espositori pagheranno una tariffa per lo stand di 3 euro al metro quadro

Gli espositori devono registrarsi e saranno collocati dai volontari il giorno dell’evento.

Arriveranno a partire dalle 7.00 e la vendita aprirà ufficialmente alle 8.30.

Le iscrizioni si effettuano presso l’ufficio ADMR, negli orari di apertura 9.00-12.00 e 14.00-17.00 dal lunedì al venerdì, al numero 05 62 99 77 27.

Espanol :

Los expositores pagarán una cuota de stand de 3 euros por metro cuadrado

Los expositores deberán inscribirse y serán colocados por voluntarios el día del evento.

Llegarán a partir de las 7 de la mañana y la venta se abrirá oficialmente a las 8.30.

Inscripciones en la oficina de la ADMR, en horario de 9.00 a 12.00 y de 14.00 a 17.00 horas, de lunes a viernes, llamando al 05 62 99 77 27.

