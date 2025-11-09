Vide grenier spécial jouets | Pocé les Bois Salle multifonctions & salle polyvalente Pocé-les-Bois
Vide grenier spécial jouets | Pocé les Bois
Salle multifonctions & salle polyvalente 2 Les Piles Pocé-les-Bois Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-09 08:00:00
fin : 2025-11-09 17:30:00
2025-11-09
L’association l’Espérance de Pocé-les-Bois organise un vide-grenier spécial jouets.
Dimanche 9 Novembre 2025
Lieux : dans la salle Multifonctions et dans la salle polyvalente à Pocé-les-Bois
– Installation de 6h à 8 h pour les exposants
– De 8h à 17h30 pour les acheteurs, promeneurs
Ouverture aux exposants à 6 h des bénévoles placiers seront présents à votre arrivée.
Payant pour les exposants Sur réservation et inscription obligatoire par sms ou par mail.
Parking WC
Buvette et restauration sur place
Renseignements par mail esperance.pocelesbois@gmail.fr ou tél 07 83 85 46 16 .
Salle multifonctions & salle polyvalente 2 Les Piles Pocé-les-Bois 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 83 85 46 16
