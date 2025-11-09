Vide grenier spécial jouets | Pocé les Bois Salle multifonctions & salle polyvalente Pocé-les-Bois

Vide grenier spécial jouets | Pocé les Bois Salle multifonctions & salle polyvalente Pocé-les-Bois dimanche 9 novembre 2025.

Vide grenier spécial jouets | Pocé les Bois

Salle multifonctions & salle polyvalente 2 Les Piles Pocé-les-Bois Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09 17:30:00

Date(s) :

2025-11-09

L’association l’Espérance de Pocé-les-Bois organise un vide-grenier spécial jouets.

Dimanche 9 Novembre 2025

Lieux : dans la salle Multifonctions et dans la salle polyvalente à Pocé-les-Bois

– Installation de 6h à 8 h pour les exposants

– De 8h à 17h30 pour les acheteurs, promeneurs

Ouverture aux exposants à 6 h des bénévoles placiers seront présents à votre arrivée.

Payant pour les exposants Sur réservation et inscription obligatoire par sms ou par mail.

Parking WC

Buvette et restauration sur place

Renseignements par mail esperance.pocelesbois@gmail.fr ou tél 07 83 85 46 16 .

Salle multifonctions & salle polyvalente 2 Les Piles Pocé-les-Bois 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 83 85 46 16

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide grenier spécial jouets | Pocé les Bois Pocé-les-Bois a été mis à jour le 2025-09-19 par OT VITRE