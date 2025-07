Vide Grenier | St Georges d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac

Vide Grenier | St Georges d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac dimanche 27 juillet 2025.

Vide Grenier | St Georges d’Aurac

Place Louis de Cazenave (église) Saint-Georges-d’Aurac Haute-Loire

Tarif : – –

Début : Dimanche 2025-07-27

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Vide grenier à l’occasion de la fête des St Georges de France à St Georges d’Aurac, Place Louis de Cazenave.

Place Louis de Cazenave (église) Saint-Georges-d’Aurac 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 94 85 72 mairie.st.georges.aurac@wanadoo.fr

English :

Flea market for the St Georges de France festival in St Georges d’Aurac, Place Louis de Cazenave.

German :

Flohmarkt anlässlich des Festes der St. Georges de France in St. Georges d’Aurac, Place Louis de Cazenave.

Italiano :

Mercatino delle pulci per il festival St Georges de France a St Georges d’Aurac, Place Louis de Cazenave.

Espanol :

Mercadillo de la fiesta de St Georges de France en St Georges d’Aurac, Place Louis de Cazenave.

L’événement Vide Grenier | St Georges d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac a été mis à jour le 2025-07-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier