Vide grenier sur deux jours !

Vailhourles Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Vide grenier samedi et dimanche en la salle des fêtes de Vailhourles (salle chauffée)

Tables et chaises fournies à l’intérieur

Renseignements et réservations 07 87 15 87 38 .

Vailhourles 12200 Aveyron Occitanie

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English :

Garage sale Saturday and Sunday in the Vailhourles village hall (heated room)

L’événement Vide grenier sur deux jours ! Vailhourles a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)