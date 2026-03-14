Vide grenier sur deux jours ! Vailhourles

Vide grenier sur deux jours ! Vailhourles 2026-03-28

Vide grenier sur deux jours ! Vailhourles samedi 28 mars 2026.

Vide grenier sur deux jours !

Vailhourles Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-28

Vide grenier samedi et dimanche en la salle des fêtes de Vailhourles (salle chauffée)
Tables et chaises fournies à l’intérieur
Renseignements et réservations 07 87 15 87 38   .

Vailhourles 12200 Aveyron Occitanie  

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English :

Garage sale Saturday and Sunday in the Vailhourles village hall (heated room)

L’événement Vide grenier sur deux jours ! Vailhourles a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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