Vide grenier sur deux jours ! Vailhourles
Vide grenier sur deux jours ! Vailhourles samedi 28 mars 2026.
Vide grenier sur deux jours !
Vailhourles Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Vide grenier samedi et dimanche en la salle des fêtes de Vailhourles (salle chauffée)
Tables et chaises fournies à l’intérieur
Renseignements et réservations 07 87 15 87 38 .
Vailhourles 12200 Aveyron Occitanie
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English :
Garage sale Saturday and Sunday in the Vailhourles village hall (heated room)
L’événement Vide grenier sur deux jours ! Vailhourles a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)