Vide Grenier sur le site des pipes Ropp Site des pipes Ropp Grosbois
Vide Grenier sur le site des pipes Ropp Site des pipes Ropp Grosbois dimanche 14 juin 2026.
Grosbois
Vide Grenier sur le site des pipes Ropp
Site des pipes Ropp Rue des pipes Grosbois Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
L’association de Sauvegarde du Patrimoine Industriel de l’ancienne usine des pipes Ropp organise un vide grenier au village des pipes.
Stand de restauration, buvette sur place. .
Site des pipes Ropp Rue des pipes Grosbois 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 03 33 94 associationdespipesropp@gmail.com
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English : Vide Grenier sur le site des pipes Ropp
L’événement Vide Grenier sur le site des pipes Ropp Grosbois a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS