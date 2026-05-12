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Vide Grenier sur le site des pipes Ropp Site des pipes Ropp Grosbois

Vide Grenier sur le site des pipes Ropp Site des pipes Ropp Grosbois

Vide Grenier sur le site des pipes Ropp Site des pipes Ropp Grosbois dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Site des pipes Ropp

Adresse : Rue des pipes

Ville : 25110 Grosbois

Département : Doubs

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Grosbois

Vide Grenier sur le site des pipes Ropp

Site des pipes Ropp Rue des pipes Grosbois Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

L’association de Sauvegarde du Patrimoine Industriel de l’ancienne usine des pipes Ropp organise un vide grenier au village des pipes.
Stand de restauration, buvette sur place.   .

Site des pipes Ropp Rue des pipes Grosbois 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 03 33 94  associationdespipesropp@gmail.com

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English : Vide Grenier sur le site des pipes Ropp

L’événement Vide Grenier sur le site des pipes Ropp Grosbois a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS