Vide-grenier sur les bords de Moselle Jouy-aux-Arches dimanche 24 août 2025.

Vide-grenier sur les bords de Moselle

Ruelle des Arches Jouy-aux-Arches Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-24 07:00:00

fin : 2025-08-24 17:00:00

2025-08-24

Vide-grenier annuel de Jouy aux Arches sur les bords de la Moselle.

Infos et renseignements exposants auprès de Mme Boucard au numéro indiqué ci dessusTout public

Ruelle des Arches Jouy-aux-Arches 57130 Moselle Grand Est +33 6 09 26 05 92 acjpb@free.fr

English :

Jouy aux Arches’ annual garage sale on the banks of the Moselle.

Information for exhibitors from Mme Boucard on the number above

German :

Jährlicher Flohmarkt in Jouy aux Arches am Ufer der Mosel.

Infos und Auskünfte für Aussteller bei Frau Boucard unter der oben angegebenen Nummer

Italiano :

Il mercatino annuale di Jouy aux Arches sulle rive della Mosella.

Le informazioni per gli espositori possono essere richieste a Mme Boucard al numero sopra indicato

Espanol :

El mercadillo anual de Jouy aux Arches, a orillas del Mosela.

Los expositores pueden solicitar información a Mme Boucard en el número indicado más arriba

