Vide grenier Salle du Castel Park Surgères
Vide grenier Salle du Castel Park Surgères dimanche 29 mars 2026.
Vide grenier
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Les Archers d’Hélène organisent un vide grenier au Castel Park (espace intérieur et extérieur)
Boissons et restauration sur place.
Grande tombola
Inscription ou information par téléphone ou mail.
.
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 12 78 92 lesarchersdhelene@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Archers d’Hélène are organizing a garage sale at Castel Park (indoor and outdoor areas)
Drinks and snacks on site.
Great tombola
Registration or information by phone or e-mail.
L’événement Vide grenier Surgères a été mis à jour le 2026-03-05 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin