Vide grenier Salle du Castel Park Surgères

Vide grenier

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Les Archers d’Hélène organisent un vide grenier au Castel Park (espace intérieur et extérieur)

Boissons et restauration sur place.

Grande tombola

Inscription ou information par téléphone ou mail.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 12 78 92 lesarchersdhelene@gmail.com

English :

Les Archers d’Hélène are organizing a garage sale at Castel Park (indoor and outdoor areas)

Drinks and snacks on site.

Great tombola

Registration or information by phone or e-mail.

L’événement Vide grenier Surgères a été mis à jour le 2026-03-05 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin