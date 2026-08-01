Informations pratiques

Taillecavat

Vide grenier

Taillecavat Gironde

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Chaque été, le village de Taillecavat ouvre ses rues pour son traditionnel vide-grenier, organisé par le Comité des Fêtes. Chineurs et curieux déambulent entre les stands à la recherche de la perle rare, dans une ambiance conviviale où buvette et petite restauration accompagnent la balade. Un rendez-vous simple et chaleureux, parfait pour flâner en famille et repartir avec quelques trouvailles sous le bras. .

Taillecavat 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 65 16 53

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Taillecavat a été mis à jour le 2026-08-06 par OT de l’Entre-deux-Mers