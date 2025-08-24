Vide grenier Tanville
Vide grenier Tanville dimanche 24 août 2025.
Tanville Orne
Vide grenier le dimanche 20 Août 2025 avec restauration et animation toute la journée . Emplacement gratuit.
6e édition. .
Tanville 61500 Orne Normandie +33 6 47 80 77 23
