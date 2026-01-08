Vide grenier Salle Loar Taulé

Vide grenier

Salle Loar Rue du Terrain des Sports Taulé Finistère

Début : 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-03-15 16:30:00

2026-03-15

Vide grenier organisé par l’APEL de l’école St Joseph

Salle chauffée et Restauration sur place (crêpe, gâteaux, bonbons…)

Demande de bulletin d’inscription par mail apelstjotaule@gmail.com .

Salle Loar Rue du Terrain des Sports Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 6 18 60 07 84

