Vide grenier Salle Loar Taulé
Vide grenier Salle Loar Taulé dimanche 15 mars 2026.
Vide grenier
Salle Loar Rue du Terrain des Sports Taulé Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-03-15 09:00:00
fin : 2026-03-15 16:30:00
2026-03-15
Vide grenier organisé par l’APEL de l’école St Joseph
Salle chauffée et Restauration sur place (crêpe, gâteaux, bonbons…)
Demande de bulletin d’inscription par mail apelstjotaule@gmail.com .
Salle Loar Rue du Terrain des Sports Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 6 18 60 07 84
English : Vide grenier
