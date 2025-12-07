VIDE GRENIER TÉLÉTHON Montréjeau
VIDE GRENIER TÉLÉTHON Montréjeau dimanche 7 décembre 2025.
SALLE DES FÊTES Montréjeau Haute-Garonne
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 16:30:00
2025-12-07
Envie de chiner , parfait rendez vous à Montrejeau!
Agrandir sa collection de timbres, trouver un objet vintage, des vêtements d’occasion le vide grenier organisé par l’association des Ateliers Créatifs Montréjeaulais sera un rendez vous pour les amateurs de vide grenier.
Petite restauration sur place .
SALLE DES FÊTES Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie tatiana.fumoux.marchand@gmail.com
English :
If you’re looking for a bargain, Montrejeau is the place to be!
L’événement VIDE GRENIER TÉLÉTHON Montréjeau a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE