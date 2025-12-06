Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-Grenier Téléthon Pontarlier samedi 6 décembre 2025.

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Gratuit
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

6 Décembre Spectacle musical samedi à 20h00 École de musique Philippe Roy (entrée payante).
7 Décembre Tarot à 13h30.
Organisé par l’association Pont’Association
Vide-grenier-Marché de Noël. Exposition de trains miniatures.
Entrée libre pour le vide-grenier/Marché de Noël et Exposition de trains miniatures.   .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 93 76 86  marinette03@wanadoo.fr

