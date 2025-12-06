Vide-Grenier Téléthon Pontarlier

Vide-Grenier Téléthon

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

6 Décembre Spectacle musical samedi à 20h00 École de musique Philippe Roy (entrée payante).

7 Décembre Tarot à 13h30.

Organisé par l’association Pont’Association

Vide-grenier-Marché de Noël. Exposition de trains miniatures.

Entrée libre pour le vide-grenier/Marché de Noël et Exposition de trains miniatures. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 93 76 86 marinette03@wanadoo.fr

