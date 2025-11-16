VIDE GRENIER Thézan-lès-Béziers
VIDE GRENIER Thézan-lès-Béziers dimanche 16 novembre 2025.
VIDE GRENIER
Impasse les Masselettes Thézan-lès-Béziers Hérault
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Vide Grenier organisé par le Club de Football OFTSGM de 8h à 16h sur le parking de Super U.
Buvette, snacking sur place. Arrivée des exposants dès 5h30, pièce d’identité obligatoire.
Impasse les Masselettes Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 6 82 76 64 97
English :
Garage Sale organized by the OFTSGM Football Club from 8am to 4pm in the Super U parking lot.
Refreshments and snacks on site. Exhibitors to arrive from 5.30am, ID required.
German :
Vide Grenier organisiert vom Fußballclub OFTSGM von 8:00 bis 16:00 Uhr auf dem Parkplatz von Super U.
Getränke und Snacks vor Ort. Ankunft der Aussteller ab 5:30 Uhr, Ausweispflicht.
Italiano :
Vendita di garage organizzata dall’OFTSGM Football Club dalle 8.00 alle 16.00 nel parcheggio di Super U.
Sono disponibili rinfreschi e spuntini. Gli espositori arrivano a partire dalle 5.30, è richiesto un documento d’identità.
Espanol :
Venta de garaje organizada por el club de fútbol OFTSGM de 8h a 16h en el aparcamiento de la Super U.
Refrescos y aperitivos disponibles. Los expositores llegan a partir de las 5.30am, se requiere identificación.
L’événement VIDE GRENIER Thézan-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-09-16 par 34 OT AVANT-MONTS