Vide grenier

Espace Pierre Laborde Thèze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Les Crayons de Couleurs vous attendent nombreux ! Buvette et restauration sur place. .

Espace Pierre Laborde Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 30 96 66 lescrayonsdecouleurs.theze@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Thèze a été mis à jour le 2026-03-22 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran