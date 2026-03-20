Vide grenier Thèze
Vide grenier Thèze dimanche 19 avril 2026.
Vide grenier
Espace Pierre Laborde Thèze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Les Crayons de Couleurs vous attendent nombreux ! Buvette et restauration sur place. .
Espace Pierre Laborde Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 30 96 66 lescrayonsdecouleurs.theze@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Thèze a été mis à jour le 2026-03-22 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran