Vide-grenier Thionville

Vide-grenier Thionville dimanche 7 septembre 2025.

Vide-grenier

131 rue de Meilbourg Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 07:00:00

fin : 2025-09-07 16:30:00

Date(s) :

2025-09-07

Vide grenier dans les rues de Garche. Organisé par le Comité des Fêtes de Garche Koeking.

Restauration sur place .Tout public

0 .

131 rue de Meilbourg Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 69 13 62 83

English :

Flea market in the streets of Garche. Organized by the Comité des Fêtes de Garche Koeking.

Catering on site.

German :

Flohmarkt in den Straßen von Garche. Organisiert vom Comité des Fêtes de Garche Koeking.

Verpflegung vor Ort .

Italiano :

Mercatino delle pulci nelle strade di Garche. Organizzato dal Comité des Fêtes de Garche Koeking.

Ristorazione in loco.

Espanol :

Mercadillo en las calles de Garche. Organizado por el Comité des Fêtes de Garche Koeking.

Catering in situ.

L’événement Vide-grenier Thionville a été mis à jour le 2025-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME