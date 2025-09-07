Vide-grenier Thionville
Vide-grenier Thionville dimanche 7 septembre 2025.
Vide-grenier
131 rue de Meilbourg Thionville Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 07:00:00
fin : 2025-09-07 16:30:00
2025-09-07
Vide grenier dans les rues de Garche. Organisé par le Comité des Fêtes de Garche Koeking.
Restauration sur place .Tout public
131 rue de Meilbourg Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 69 13 62 83
English :
Flea market in the streets of Garche. Organized by the Comité des Fêtes de Garche Koeking.
Catering on site.
German :
Flohmarkt in den Straßen von Garche. Organisiert vom Comité des Fêtes de Garche Koeking.
Verpflegung vor Ort .
Italiano :
Mercatino delle pulci nelle strade di Garche. Organizzato dal Comité des Fêtes de Garche Koeking.
Ristorazione in loco.
Espanol :
Mercadillo en las calles de Garche. Organizado por el Comité des Fêtes de Garche Koeking.
Catering in situ.
L’événement Vide-grenier Thionville a été mis à jour le 2025-08-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME