Vide grenier La Gouille Thoirette-Coisia

Vide grenier

La Gouille Esplanade de loisirs Thoirette-Coisia Jura

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Vide grenier le 28 septembre de 08h00 à 17h00 à l’esplanade de loisirs à Thoirette-Coisia.

Sur place buvette et snack. .

La Gouille Esplanade de loisirs Thoirette-Coisia 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté soudesecoles39@gmail.com

