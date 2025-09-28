Vide grenier La Gouille Thoirette-Coisia
Vide grenier La Gouille Thoirette-Coisia dimanche 28 septembre 2025.
Vide grenier
La Gouille Esplanade de loisirs Thoirette-Coisia Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Vide grenier le 28 septembre de 08h00 à 17h00 à l’esplanade de loisirs à Thoirette-Coisia.
Sur place buvette et snack. .
La Gouille Esplanade de loisirs Thoirette-Coisia 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté soudesecoles39@gmail.com
English : Vide grenier
German : Vide grenier
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide grenier Thoirette-Coisia a été mis à jour le 2025-08-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE