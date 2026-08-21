Informations pratiques

Thoisy-le-Désert

Vide-grenier- Thoisy le Désert

Autour de l’église et dans la cour de la mairie Thoisy-le-Désert Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Vide-grenier. Autour de l’église et dans la cour de la mairie organisé par La Certhoise .

Autour de l’église et dans la cour de la mairie Thoisy-le-Désert 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 06 55 51 lacerthoise@gmail.com

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English : Vide-grenier- Thoisy le Désert

L’événement Vide-grenier- Thoisy le Désert Thoisy-le-Désert a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Pouilly Bligny