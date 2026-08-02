Vide Grenier Thonnance-lès-Joinville
dimanche 13 septembre 2026 · Thonnance-lès-Joinville
Informations pratiques
Thonnance-lès-Joinville
Vide Grenier
Parc du Petit Bois Thonnance-lès-Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Tout public
Parcourez notre vide-greniers et dénichez des objets uniques. C’est l’occasion parfaite de donner une seconde vie à des trésors cachés tout en soutenant La Plume Verte Théâtre. Venez chiner, flâner et profiter d’une ambiance conviviale.
Il y a 5 mètres gratuits, puis 3€ le mètre. .
Parc du Petit Bois Thonnance-lès-Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 31 69 54 48 plumeverte4@gmail.com
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English :
L’événement Vide Grenier Thonnance-lès-Joinville a été mis à jour le 2026-08-02 par Antenne de Joinville
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