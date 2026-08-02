Informations pratiques

Thonnance-lès-Joinville

Vide Grenier

Parc du Petit Bois Thonnance-lès-Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Tout public

Parcourez notre vide-greniers et dénichez des objets uniques. C’est l’occasion parfaite de donner une seconde vie à des trésors cachés tout en soutenant La Plume Verte Théâtre. Venez chiner, flâner et profiter d’une ambiance conviviale.

Il y a 5 mètres gratuits, puis 3€ le mètre. .

Parc du Petit Bois Thonnance-lès-Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 31 69 54 48 plumeverte4@gmail.com

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English :

L’événement Vide Grenier Thonnance-lès-Joinville a été mis à jour le 2026-08-02 par Antenne de Joinville