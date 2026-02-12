Vide grenier Tilly
Vide grenier Tilly dimanche 12 avril 2026.
Vide grenier
Tilly Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12 06:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Rendez-vous à Tilly pour leur 4ème vide-grenier.
Tilly Loisirs organise son 4ème vide-grenier. Petite restauration et boissons sur place. .
Tilly 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 44 41 39 tillyloisirs36@gmail.com
English :
See you in Tilly for their 2nd garage sale.
L’événement Vide grenier Tilly a été mis à jour le 2026-02-12 par Destination Brenne