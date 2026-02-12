Vide grenier

Tilly Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 06:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Rendez-vous à Tilly pour leur 4ème vide-grenier.

Tilly Loisirs organise son 4ème vide-grenier. Petite restauration et boissons sur place. .

Tilly 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 44 41 39 tillyloisirs36@gmail.com

English :

See you in Tilly for their 2nd garage sale.

