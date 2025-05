Vide grenier – Tocane-Saint-Apre, 1 juin 2025 08:00, Tocane-Saint-Apre.

Début : 2025-06-01 08:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

2025-06-01

Vide grenier organisé par le GIPS Handball dans le bourg de 8h à 18h.

Bourg

Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 44 02 77

English : Vide grenier

Garage sale organized by GIPS Handball in the village from 8am to 6pm.

German : Vide grenier

Italiano :

Vendita di garage organizzata dalla GIPS Handball nel villaggio dalle 8.00 alle 18.00.

Espanol : Vide grenier

Venta de garaje organizada por GIPS Handball en el pueblo de 8h a 18h.

