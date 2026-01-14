Vide Grenier Salle polyvalente Tonquédec

Vide Grenier

Vide grenier organisé par le comité des fêtes de Tonquédec.

Buvette Crêpes Restauration sur place

4€ le mètre. Tables et chaises fournies. .

Salle polyvalente 5 Rue Anjela Duval Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 49 42 92

L’événement Vide Grenier Tonquédec a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose