Vide Grenier Salle polyvalente Tonquédec

Salle polyvalente 5 Rue Anjela Duval Tonquédec Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-01 08:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
2026-02-01
Vide grenier organisé par le comité des fêtes de Tonquédec.
Buvette Crêpes Restauration sur place
4€ le mètre. Tables et chaises fournies. .
Salle polyvalente 5 Rue Anjela Duval Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 49 42 92
