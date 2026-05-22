Tourmont

Vide grenier

Salle des fêtes Tourmont Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Buvette et restauration

Exposant Inscription conseiller. 2€ le mètre linéaire

Organisateur Poligny Jura Basket Club .

Salle des fêtes Tourmont 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté Poligny.basket@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Tourmont a été mis à jour le 2026-05-22 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)