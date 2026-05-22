Vide grenier Tourmont
Vide grenier Tourmont dimanche 7 juin 2026.
Tourmont
Vide grenier
Salle des fêtes Tourmont Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Buvette et restauration
Exposant Inscription conseiller. 2€ le mètre linéaire
Organisateur Poligny Jura Basket Club .
Salle des fêtes Tourmont 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté Poligny.basket@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Tourmont a été mis à jour le 2026-05-22 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)