Informations pratiques

Alan

VIDE GRENIER TOURNOI DE QUILLES

PLACE DU VILLAGE Alan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Une agréable journée à Alan en perspective à l’occasion d’un vide grenier ! Venez vous initiez au jeu de quilles au maillet

Une journée organisé par l’association l’AVACHE.

Inscription obligatoire

A partir de 7h pour l’installation des exposants 2 euros le stand .

PLACE DU VILLAGE Alan 31420 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun day with Alan is in store at a yard sale! Come try your hand at mallet bowling.

L’événement VIDE GRENIER TOURNOI DE QUILLES Alan a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE