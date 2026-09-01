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AGENDA · Alan

VIDE GRENIER TOURNOI DE QUILLES Alan

dimanche 20 septembre 2026 · Alan

VIDE GRENIER TOURNOI DE QUILLES Alan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
PLACE DU VILLAGE
Ville
31420 Alan
Département
Haute-Garonne
Tarif

Alan

VIDE GRENIER TOURNOI DE QUILLES

PLACE DU VILLAGE Alan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Une agréable journée à Alan en perspective à l’occasion d’un vide grenier ! Venez vous initiez au jeu de quilles au maillet
Une journée organisé par l’association l’AVACHE.
Inscription obligatoire
A partir de 7h pour l’installation des exposants 2 euros le stand   .

PLACE DU VILLAGE Alan 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

A fun day with Alan is in store at a yard sale! Come try your hand at mallet bowling.

L’événement VIDE GRENIER TOURNOI DE QUILLES Alan a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE