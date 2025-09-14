Vide-grenier Tréflez
Vide-grenier Tréflez dimanche 14 septembre 2025.
Vide-grenier
Salle Omnisports Tréflez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
L’association Etoile Sportive de Tréflez vous invite à leur journée vide-grenier. Petite restauration sur place, réservé aux particuliers. Bulletins d’inscriptions disponible en mairie. .
Salle Omnisports Tréflez 29430 Finistère Bretagne +33 7 68 07 69 48
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide-grenier Tréflez a été mis à jour le 2025-08-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX