Vide-grenier Tréflez

Vide-grenier Tréflez dimanche 14 septembre 2025.

Vide-grenier

Salle Omnisports Tréflez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14

Date(s) :
2025-09-14

L’association Etoile Sportive de Tréflez vous invite à leur journée vide-grenier. Petite restauration sur place, réservé aux particuliers. Bulletins d’inscriptions disponible en mairie.   .

Salle Omnisports Tréflez 29430 Finistère Bretagne +33 7 68 07 69 48 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide-grenier Tréflez a été mis à jour le 2025-08-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX