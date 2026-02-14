Vide-grenier à proximité du terrain de foot Tréflez
Vide-grenier à proximité du terrain de foot Tréflez dimanche 12 avril 2026.
Vide-grenier
à proximité du terrain de foot Salle Polyvalente Tréflez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
L’association Hentchoù Glaz vous invite à leur journée vide-grenier vente d’articles de nombreux exposants et belles affaires à la clé ! Petite restauration sur place, réservée aux particuliers. Inscription nécessaire pour les exposants, formulaire à demander par mail. Emplacement 3.50€ le mètre. .
à proximité du terrain de foot Salle Polyvalente Tréflez 29430 Finistère Bretagne +33 6 31 08 70 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Tréflez a été mis à jour le 2026-02-14 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX