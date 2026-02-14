Vide-grenier à proximité du terrain de foot Tréflez

Vide-grenier

à proximité du terrain de foot Salle Polyvalente Tréflez Finistère

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

2026-04-12

L’association Hentchoù Glaz vous invite à leur journée vide-grenier vente d’articles de nombreux exposants et belles affaires à la clé ! Petite restauration sur place, réservée aux particuliers. Inscription nécessaire pour les exposants, formulaire à demander par mail. Emplacement 3.50€ le mètre. .

Salle Polyvalente Tréflez 29430 Finistère Bretagne +33 6 31 08 70 77

