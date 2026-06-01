Treillières

VIDE GRENIER

Rue de la Rinçais Treillières Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Vide grenier

Organisé par le Comité des Fêtes de Treillières .

Rue de la Rinçais Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Flea market

L’événement VIDE GRENIER Treillières a été mis à jour le 2026-06-07 par Pays Erdre Canal Forêt