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VIDE GRENIER Treillières

VIDE GRENIER Treillières dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Rue de la Rinçais

Ville : 44119 Treillières

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Treillières

VIDE GRENIER

Rue de la Rinçais Treillières Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Vide grenier
Organisé par le Comité des Fêtes de Treillières   .

Rue de la Rinçais Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

Flea market

L’événement VIDE GRENIER Treillières a été mis à jour le 2026-06-07 par Pays Erdre Canal Forêt

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