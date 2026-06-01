VIDE GRENIER Treillières
VIDE GRENIER Treillières dimanche 14 juin 2026.
Treillières
VIDE GRENIER
Rue de la Rinçais Treillières Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Vide grenier
Organisé par le Comité des Fêtes de Treillières .
Rue de la Rinçais Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Flea market
L’événement VIDE GRENIER Treillières a été mis à jour le 2026-06-07 par Pays Erdre Canal Forêt
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