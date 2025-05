Vide-Grenier Trélissac – Espace de Liberté Frank Grandou Trélissac, 18 mai 2025 08:00, Trélissac.

Un grand vide-greniers se tiendra à Trélissac le dimanche 18 mai 2025 de 8h à 18h à l’Espace de Liberté Franck Grandou

Vous souhaitez réserver un emplacement ?

Le placement commencera à partir de 6h la réservation est conseillée.

Tarif 2 € le mètre linéaire

Renseignements et réservations 06 56 80 58 60

Une buvette et un point de restauration seront également proposés sur place.

Organisé par l’APE des Romains .

Espace de Liberté Frank Grandou Espace Frank Grandou

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 80 58 60

English : Vide-Grenier Trélissac

A large garage sale will be held in Trélissac on Sunday, May 18, 2025, from 8 a.m. to 6 p.m. at the Espace de Liberté Franck Grandou

Would you like to reserve a site?

Placement begins at 6 a.m. reservations are recommended.

Price: 2? per linear meter

Information and reservations: 06 56 80 58 60

German : Vide-Grenier Trélissac

Am Sonntag, den 18. Mai 2025, findet in Trélissac von 8 bis 18 Uhr im Espace de Liberté Franck Grandou ein großer Flohmarkt statt

Sie möchten einen Standplatz reservieren?

Die Platzierung beginnt ab 6 Uhr ? eine Reservierung ist ratsam.

Preis: 2 ? pro laufendem Meter

Informationen und Reservierungen: 06 56 80 58 60

Italiano :

Domenica 18 maggio 2025, dalle 8.00 alle 18.00, si terrà a Trélissac una grande vendita di garage presso l’Espace de Liberté Franck Grandou

Volete prenotare un posto?

Le piazzole saranno disponibili dalle 6 del mattino si consiglia la prenotazione.

Prezzo: 2? al metro lineare

Informazioni e prenotazioni: 06 56 80 58 60

Espanol : Vide-Grenier Trélissac

El domingo 18 de mayo de 2025 se celebrará en Trélissac una gran venta de garaje de 8.00 a 18.00 horas en el Espace de Liberté Franck Grandou

¿Desea reservar un emplazamiento?

Las parcelas estarán disponibles a partir de las 6 de la mañana se recomienda reservar.

Precio: 2? por metro lineal

Información y reservas: 06 56 80 58 60

