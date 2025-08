Vide grenier rue du Château Trépot

Vide grenier rue du Château Trépot dimanche 10 août 2025.

rue du Château Centre du Village Trépot Doubs

Début : 2025-08-10 06:00:00

fin : 2025-08-10 17:00:00

2025-08-10

Venez participer au vide grenier de Trépot ! Sur place buvette et restauration possible, ainsi que vente de fromages et produits régionaux.

Emplacement 12€ et sans limite !

Inscription par téléphone. .

rue du Château Centre du Village Trépot 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 47 68 57

