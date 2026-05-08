Vide-grenier Tresses
Vide-grenier Tresses dimanche 7 juin 2026.
Tresses
Vide-grenier
Le Bourg Tresses Gironde
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
La mairie de Tresses organise un vide-grenier pour un moment convivial au coeur de la ville. Ce sera l’occasion de flâner et peut-être trouver de bonnes affaires (décoration, vêtements, jouets…). Inscription impérative à la mairie aux horaires d’ouverture (avec pièce identité, justificatif de domicile, immatriculation du véhicule et règlement). Inscriptions à partir du 25 avril pour les Tressois et à partir du 11 mai pour tous. Placement à partir de 7 h. Prévoir le matériel. Entrée libre. .
Le Bourg Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 13 27
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Tresses a été mis à jour le 2026-05-08 par OT de l’Entre-deux-Mers