Troyon

Vide grenier

Troyon Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Vide grenier dans les rues de Troyon, dimanche 14 juin de 07 heures à 18 heures.

Buvette et restauration sur place.

Informations et inscriptions au 06 75 81 57 71Tout public

0 .

Troyon 55300 Meuse Grand Est +33 6 75 81 57 71

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English :

Flea market in the streets of Troyon, Sunday June 14, 07 am to 6 pm.

Refreshments and catering on site.

Information and registration on 06 75 81 57 71

L’événement Vide grenier Troyon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT COEUR DE LORRAINE