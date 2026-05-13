Vide grenier Troyon
Vide grenier Troyon dimanche 14 juin 2026.
Troyon
Vide grenier
Troyon Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Vide grenier dans les rues de Troyon, dimanche 14 juin de 07 heures à 18 heures.
Buvette et restauration sur place.
Informations et inscriptions au 06 75 81 57 71Tout public
0 .
Troyon 55300 Meuse Grand Est +33 6 75 81 57 71
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English :
Flea market in the streets of Troyon, Sunday June 14, 07 am to 6 pm.
Refreshments and catering on site.
Information and registration on 06 75 81 57 71
L’événement Vide grenier Troyon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT COEUR DE LORRAINE