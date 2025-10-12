VIDE-GRENIER TUZAGUET Tuzaguet
VIDE-GRENIER TUZAGUET Tuzaguet dimanche 12 octobre 2025.
VIDE-GRENIER
TUZAGUET Salle des Fêtes Tuzaguet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Le comité des fêtes a le plaisir de vous annoncer un vide-grenier qui se tiendra le DIMANCHE 12 OCTOBRE à la salle des fêtes !
Pour réserver votre emplacement (intérieur ou extérieur, selon les disponibilités), n’hésitez pas à appeler le 06.61.05.14.68 !
Venez faire de bonnes affaires !
TUZAGUET Salle des Fêtes Tuzaguet 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 05 14 68
English :
The Comité des Fêtes is pleased to announce a garage sale to be held on SUNDAY, OCTOBER 12 at the Salle des Fêtes!
To reserve your space (inside or outside, subject to availability), please call: 06.61.05.14.68!
Come and do some good business!
German :
Das Festkomitee freut sich, Ihnen einen Flohmarkt anzukündigen, der am SONNTAG, dem 12. OKTOBER, in der Festhalle stattfinden wird!
Um Ihren Standplatz zu reservieren (innen oder außen, je nach Verfügbarkeit), zögern Sie nicht, uns anzurufen: 06.61.05.14.68!
Kommen Sie und machen Sie gute Geschäfte!
Italiano :
Il Comité des Fêtes è lieto di annunciare una vendita di garage che si terrà DOMENICA 12 OTTOBRE nella Salle des Fêtes!
Per prenotare il vostro posto (all’interno o all’esterno, in base alla disponibilità), chiamate il numero 06.61.05.14.68 !
Venite a fare un affare!
Espanol :
El Comité des Fêtes se complace en anunciar una venta de garaje que tendrá lugar el DOMINGO 12 DE OCTUBRE en la Salle des Fêtes
Para reservar su plaza (interior o exterior, según disponibilidad), llame al 06.61.05.14.68
Venga y disfrute de las gangas
