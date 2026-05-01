Unverre

Vide Grenier Unverre

Unverre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 06:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Le Club de Football d’Unverre organise un vide grenier.

Restauration sur place. .

Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 11 19 10 04

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English :

The Unverre Football Club is organizing a garage sale.

L’événement Vide Grenier Unverre Unverre a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND CHATEAUDUN