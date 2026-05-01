Vide Grenier Unverre Unverre
Vide Grenier Unverre Unverre dimanche 17 mai 2026.
Unverre
Vide Grenier Unverre
Unverre Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 06:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Le Club de Football d’Unverre organise un vide grenier.
Restauration sur place. .
Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 11 19 10 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Unverre Football Club is organizing a garage sale.
L’événement Vide Grenier Unverre Unverre a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND CHATEAUDUN