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Vide grenier Salle Ithurbidea Urrugne

Vide grenier Salle Ithurbidea Urrugne

Vide grenier Salle Ithurbidea Urrugne jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Salle Ithurbidea

Adresse : 101 chemin d'Aguerrenborda

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Urrugne

Vide grenier

Salle Ithurbidea 101 chemin d’Aguerrenborda Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 17:00:00

Date(s) :
2026-05-14

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Salle Ithurbidea 101 chemin d’Aguerrenborda Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 26 55 37 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Urrugne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque

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