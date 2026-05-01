Vide grenier Salle Ithurbidea Urrugne
Vide grenier Salle Ithurbidea Urrugne jeudi 14 mai 2026.
Urrugne
Vide grenier
Salle Ithurbidea 101 chemin d’Aguerrenborda Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 17:00:00
Date(s) :
2026-05-14
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Salle Ithurbidea 101 chemin d’Aguerrenborda Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 26 55 37
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Urrugne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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