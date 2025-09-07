Vide Grenier Urt

Vide Grenier Urt dimanche 7 septembre 2025.

Vide Grenier

Fronton municipal Urt Pyrénées-Atlantiques

Réservé aux particuliers sur inscription. Petite restauration et buvette sur place.

Annulation en cas de pluie ou vent violent. .

Fronton municipal Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 68 00 03 reflets.urt@gmail.com

L’événement Vide Grenier Urt a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque