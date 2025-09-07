Vide Grenier Urt
Vide Grenier Urt dimanche 7 septembre 2025.
Vide Grenier
Fronton municipal Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Réservé aux particuliers sur inscription. Petite restauration et buvette sur place.
Annulation en cas de pluie ou vent violent. .
Fronton municipal Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 68 00 03 reflets.urt@gmail.com
