Vide grenier Ussy
Vide grenier Ussy dimanche 14 septembre 2025.
Vide grenier
Ecole Erik Satie Ussy Calvados
Début : 2025-09-14 07:00:00
fin : 2025-09-14 18:30:00
2025-09-14
Vide grenier à Ussy dans la cour de l’école Erik Satie
Buvette et restauration sur place
2€ le mètre linéaire
Ecole Erik Satie Ussy 14420 Calvados Normandie +33 6 13 42 17 93
English : Vide grenier
Flea market in Ussy in the courtyard of the Erik Satie school
Refreshments and catering on site
2? per linear meter
German : Vide grenier
Flohmarkt in Ussy im Hof der Schule Erik Satie
Getränke und Speisen vor Ort
2? der laufende Meter
Italiano :
Mercatino delle pulci a Ussy nel cortile della scuola Erik Satie
Ristoro e cibo in loco
2? al metro lineare
Espanol :
Mercadillo en Ussy, en el patio de la escuela Erik Satie
Refrescos y comida in situ
2? por metro lineal
