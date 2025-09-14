Vide grenier Ussy

Vide grenier Ussy dimanche 14 septembre 2025.

Vide grenier

Ecole Erik Satie Ussy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 07:00:00

fin : 2025-09-14 18:30:00

Date(s) :

2025-09-14

Vide grenier à Ussy dans la cour de l’école Erik Satie

Buvette et restauration sur place

2€ le mètre linéaire

Vide grenier à Ussy dans la cour de l’école Erik Satie

Buvette et restauration sur place

2€ le mètre linéaire .

Ecole Erik Satie Ussy 14420 Calvados Normandie +33 6 13 42 17 93

English : Vide grenier

Flea market in Ussy in the courtyard of the Erik Satie school

Refreshments and catering on site

2? per linear meter

German : Vide grenier

Flohmarkt in Ussy im Hof der Schule Erik Satie

Getränke und Speisen vor Ort

2? der laufende Meter

Italiano :

Mercatino delle pulci a Ussy nel cortile della scuola Erik Satie

Ristoro e cibo in loco

2? al metro lineare

Espanol :

Mercadillo en Ussy, en el patio de la escuela Erik Satie

Refrescos y comida in situ

2? por metro lineal

L’événement Vide grenier Ussy a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Falaise Suisse Normande