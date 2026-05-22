Val-d’Étangson

Vide grenier

Val-d’Étangson Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 07:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Buvette et restauration sur place. Animations pour les enfants, jeux et lots à gagner.

Organisé par le comité des fêtes .

Val-d’Étangson 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 71 95 66 lionel.08410@orange.fr

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English :

L’événement Vide grenier Val-d’Étangson a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Perche Sarthois