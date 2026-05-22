Vide grenier Val-d’Étangson
Vide grenier Val-d’Étangson samedi 6 juin 2026.
Val-d’Étangson
Vide grenier
Val-d’Étangson Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 07:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Buvette et restauration sur place. Animations pour les enfants, jeux et lots à gagner.
Organisé par le comité des fêtes .
Val-d’Étangson 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 86 71 95 66 lionel.08410@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide grenier Val-d’Étangson a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Perche Sarthois