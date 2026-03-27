Vide grenier École Kergomard Récamier Valence

Vide grenier

École Kergomard Récamier 6 rue de l’Armée Belge Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 08:30:00

fin : 2026-04-25 13:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez chiner et découvrir des trésors lors du vide grenier de l’école Kergomard Récamier. Profitez également d’une petite restauration sur place et d’une vente de plantes.

.

École Kergomard Récamier 6 rue de l’Armée Belge Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesamisdekergomardrecamier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and hunt for treasures at the Kergomard Récamier school’s garage sale. There’ll also be a snack bar and a plant sale.

L’événement Vide grenier Valence a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme