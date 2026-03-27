Vide grenier École Kergomard Récamier Valence
Vide grenier École Kergomard Récamier Valence samedi 25 avril 2026.
Vide grenier
École Kergomard Récamier 6 rue de l’Armée Belge Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 08:30:00
fin : 2026-04-25 13:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez chiner et découvrir des trésors lors du vide grenier de l’école Kergomard Récamier. Profitez également d’une petite restauration sur place et d’une vente de plantes.
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École Kergomard Récamier 6 rue de l’Armée Belge Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesamisdekergomardrecamier@gmail.com
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English :
Come and hunt for treasures at the Kergomard Récamier school’s garage sale. There’ll also be a snack bar and a plant sale.
L’événement Vide grenier Valence a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme
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