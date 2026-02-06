Vide grenier Vallères
Vide grenier Vallères dimanche 26 avril 2026.
Vide grenier
Vallères Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Dimanche 26 avril
Vide greniers du comité des fêtes de Vallères
Buvette et restauration sur place
Dimanche 26 avril
Vide greniers du comité des fêtes de Vallères
Buvette et restauration sur place .
Vallères 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 22 16 46 24 cdfvalleres@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
19th Garage Sale: RESTAURANT BUVETTE FOUÉES CRÊPES (private customers only)
L’événement Vide grenier Vallères a été mis à jour le 2026-02-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme