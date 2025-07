Vide grenier Valleroy-le-Sec

Vide grenier Valleroy-le-Sec dimanche 27 juillet 2025.

Vide grenier

Centre ville Valleroy-le-Sec Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-27 06:00:00

fin : 2025-07-27 18:00:00

2025-07-27

1€ le mètre linéaire

Buvette et petite restauration sur place

Café et brioche offerts aux exposants

Paiement à la réservationTout public

Centre ville Valleroy-le-Sec 88800 Vosges Grand Est +33 6 82 53 58 12

English :

1? per linear metre

Refreshments and snacks on site

Coffee and brioche offered to exhibitors

Payment on reservation

German :

1? der lineare Meter

Getränke und kleine Snacks vor Ort

Kaffee und Brioche werden den Ausstellern angeboten

Zahlung bei der Reservierung

Italiano :

1? per metro lineare

Rinfreschi e snack in loco

Caffè e brioche offerti agli espositori

Pagamento alla prenotazione

Espanol :

1? por metro lineal

Refrigerios y tentempiés in situ

Café y brioche ofrecidos a los expositores

Pago en el momento de la reserva

