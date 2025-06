Vide-grenier Valognes 29 juin 2025 08:00

Manche

Vide-grenier Rue Pierre de Coubertin Valognes Manche

Tarif : – –

Date : 

Début : 2025-06-29 08:00:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

Début : 2025-06-29 08:00:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Installation possible dès 7h.

Sans réservation.

Restauration et buvette sur place.

Rue Pierre de Coubertin

Valognes 50700 Manche Normandie +33 6 47 89 23 87

English : Vide-grenier

Set-up possible from 7am.

No reservation required.

Catering and refreshments on site.

German :

Installation ab 7 Uhr möglich.

Es ist keine Reservierung erforderlich.

Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

L’allestimento è possibile a partire dalle 7 del mattino.

Non è necessaria la prenotazione.

Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Montaje posible a partir de las 7 de la mañana.

No es necesario reservar.

Catering y refrescos in situ.

