Vide grenier Parking de la salle des fêtes Valojoulx

Vide grenier

Parking de la salle des fêtes Le Bourg Valojoulx Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Ne manquez pas le vide grenier annuel du comité des fêtes de Valojoulx, qui vous invite à partager un moment convivial et à faire de belles trouvailles.

Buvette et restauration sur place.

Réservation pour les exposants

Ne manquez pas le vide grenier annuel du comité des fêtes de Valojoulx, qui vous invite à partager un moment convivial et à faire de belles trouvailles.

Buvette et restauration sur place.

Réservation pour les exposants .

Parking de la salle des fêtes Le Bourg Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 32 48 16

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English : Vide grenier

Don’t miss the annual garage sale organized by the Valojoulx Comité des Fêtes, inviting you to share a convivial moment and make some great finds.

Refreshments and catering on site.

Reservations for exhibitors

L’événement Vide grenier Valojoulx a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère