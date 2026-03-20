Vide grenier Parking de la salle des fêtes Valojoulx
Vide grenier Parking de la salle des fêtes Valojoulx dimanche 12 avril 2026.
Vide grenier
Parking de la salle des fêtes Le Bourg Valojoulx Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Ne manquez pas le vide grenier annuel du comité des fêtes de Valojoulx, qui vous invite à partager un moment convivial et à faire de belles trouvailles.
Buvette et restauration sur place.
Réservation pour les exposants
Ne manquez pas le vide grenier annuel du comité des fêtes de Valojoulx, qui vous invite à partager un moment convivial et à faire de belles trouvailles.
Buvette et restauration sur place.
Réservation pour les exposants .
Parking de la salle des fêtes Le Bourg Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 32 48 16
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English : Vide grenier
Don’t miss the annual garage sale organized by the Valojoulx Comité des Fêtes, inviting you to share a convivial moment and make some great finds.
Refreshments and catering on site.
Reservations for exhibitors
L’événement Vide grenier Valojoulx a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère