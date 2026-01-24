Vide-grenier Varrains
Vide-grenier Varrains dimanche 8 mars 2026.
Vide-grenier
Varrains Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
L’association News Generation Tuning organise son traditionnel vide-grenier.
.
Varrains 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 32 75 21 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The News Generation Tuning association organizes its traditional garage sale.
L’événement Vide-grenier Varrains a été mis à jour le 2026-01-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME