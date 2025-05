Vide grenier – chemin du Plain Ventron, 18 mai 2025 08:00, Ventron.

Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-05-18 08:00:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

Date(s) :

2025-05-18

L’association autonome des parents élèves de Ventron organise un vide grenier et le retrait des commandes de plants. 8h-12h retraits des plants aux ateliers municipaux, les commandes de plants sont à effectuer avant le 28 avril 2025. 8h-17h vide grenier au terrain de jeux (Chalet Marcel), buvette et restauration sur place, 2€ le mètre. Accueil des exposants à 7h. Listes des plants, inscriptions et renseignements à Madame Camille Seigner.Tout public

chemin du Plain Terrain de jeux de Ventron

Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 6 84 66 07 87 aapeventron@gmail.com

English :

Ventron’s independent parents’ association organizes a garage sale and plant order collection. 8am-12pm: plant collection at the municipal workshops, plant orders to be placed before April 28, 2025. 8am-5pm: garage sale at the playground (Chalet Marcel), refreshments and catering on site, 2? per metre. Exhibitors welcome at 7am. Plant lists, registrations and information from Madame Camille Seigner.

German :

Die autonome Elternvereinigung von Ventron organisiert einen Flohmarkt und die Abholung der Bestellungen von Setzlingen. 8-12 Uhr: Abholung der Setzlinge in der Gemeindewerkstatt, die Bestellungen müssen vor dem 28. April 2025 erfolgen. 8.00-17.00 Uhr: Flohmarkt auf dem Spielplatz (Chalet Marcel), Getränke und Essen vor Ort, 2? pro Meter. Empfang der Aussteller um 7 Uhr. Liste der Setzlinge, Anmeldungen und Informationen bei Frau Camille Seigner.

Italiano :

L’associazione dei genitori indipendenti di Ventron organizza una vendita in garage e una raccolta di ordini di piante. 8.00-12.00: raccolta di piante presso i laboratori comunali. Gli ordini di piante devono essere effettuati entro il 28 aprile 2025. 8.00-17.00: mercatino delle pulci presso il parco giochi (Chalet Marcel), rinfresco e cibo sul posto, 2? al metro. Accoglienza degli espositori alle 7.00. Elenchi di piante, iscrizioni e informazioni presso Madame Camille Seigner.

Espanol :

La asociación de padres independientes de Ventron organiza un mercadillo y una recogida de pedidos de plantas. De 8.00 a 12.00 h: recogida de plantas en los talleres municipales. Los pedidos de plantas deben realizarse antes del 28 de abril de 2025. 8h-17h: mercadillo en el parque infantil (Chalet Marcel), refrescos y comida in situ, 2? el metro. Recepción de expositores a las 7h. Listas de plantas, inscripciones e información en Madame Camille Seigner.

L’événement Vide grenier Ventron a été mis à jour le 2025-05-14 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES